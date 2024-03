Rom rechnet bei Post-Privatisierung mit Einnahmen von 4,4 Milliarden Euro

„Wenn der gesamte Anteil, der direkt vom Wirtschaftsministerium gehalten wird, verkauft wird, könnten die Einnahmen für den Staat bei etwa 4,4 Milliarden Euro liegen“, erklärte Giorgetti. Das italienische Parlament prüft derzeit die Teilprivatisierung von Poste Italiane als Teil der Bemühungen, die Effizienz der staatlichen Beteiligungen zu erhöhen und Mittel zum Abbau der Staatsschulden zu beschaffen.Giorgetti betonte, dass der Staat die Kontrolle über Poste Italiane mit einem Anteil von nicht weniger als 35 Prozent behalten will. Laut der Website der Post hält das Wirtschaftsministerium derzeit 29,26 Prozent, die staatliche Förderbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 35 Prozent und das Finanzministerium 0,82 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, insgesamt also etwas mehr als 65 Prozent.Der Minister versicherte, dass im Zuge des möglichen Teilverkaufs es Aufgabe der Regierung sei, die Entscheidungen des Unternehmens zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben.