Russische Justiz löst das Sacharow-Zentrum auf

Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau erklärte am Freitag zur Begründung, in dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt.Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Menschenrechts-Zentrum war vor knapp 3 Jahrzehnten gegründet worden.