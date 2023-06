Der Plan: Alko-Wegfahrsperre und lebenslanger Führerscheinentzug

Verkehrsminister Matteo Salvini arbeitet an einer Reform der italienischen Straßenverkehrsordnung. - Foto: © ANSA / Marco Costantino

Blitzer sollen Leben retten

Matteo Salvini hat Alko-Lenkern den Kampf angesagt: Ein Instrument das dem Verkehrsminister dabei vorschwebt, ist eine „Alkohol-Wegfahrsperre sperre“. Diese soll das Starten des Fahrzeugs verhindern, wenn der Fahrer Alkohol getrunken hat.„Ebenso stellen wir uns eine Reihe von Maßnahmen vor, die darauf abzielen, den Führerschein bei systematischen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung lebenslang zu entziehen“, erklärte Salvini am Mittwoch in der Abgeordnetenkammer, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Der Minister geht davon aus, „dass das Parlament bis Ende Juni seinen Beitrag zu einer neuen Straßenverkehrsordnung leisten kann, die mehr Regeln, mehr Bildung und mehr Sicherheit auf den italienischen Straßen bringen wird.“Ein weiteres Thema, das von der Reform behandelt werden soll, sind Blitzer: „Wir arbeiten daran, dass sie auf nationaler Ebene standardisiert werden und so ein Instrument darstellen, um Leben zu retten und nicht nur in bestimmten Situationen eingesetzt werden, um Geld zu verdienen und die kommunalen Kassen aufzufüllen“, so der Minister.