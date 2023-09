Salvini: „Trient und Bozen sollen bei Wolf und Bär selbst entscheiden“

Nicht nur die Südtiroler sondern auch die Bevölkerung im Trentino wählt Ende Oktober einen neuen Landtag. Entsprechend kommt der Wahlkampf in unserer Nachbarprovinz in die heiße Phase.Aus diesem Grund hat Lega-Chef Matteo Salvini am Wochenende eine Veranstaltung in Riva del Garda besucht, um seinen Parteikollegen Maurizio Fugatti im Wahlkampf zu unterstützen.Bei dieser Gelegenheit ließ Salvini mit Äußerungen zum Thema Wolf und Bär aufhorchen: „Die Autonomie des Trentino muss verteidigt werden. Das gilt auch für die Umgang mit den Bergen, den Seen, den Wäldern und den großen Beutegreifern. Die Entscheidung über das Großraubwild steht nicht Rom, sondern Trient und Bozen zu.“Erst am heutigen Montag hat das Verwaltungsgericht Trient den Abschussbefehl für die Problembärin F36 ausgesetzt, den Landeshauptmann Fugatti am Freitag erlassen hatte. Hier lesen Sie mehr.