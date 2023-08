Schwere Sicherheitspanne der Polizei in Nordirland

Polizeivertreter warnten vor ‚Äěunabsehbarem Schaden‚Äú f√ľr Beamte und Besch√§ftigte. ‚ÄěDie M√§nner und Frauen, die ich vertrete, sind entsetzt, dass dies passiert ist und verst√§ndlicherweise w√ľtend‚Äú, sagte der Chef der Police Federation for Northern Ireland, Liam Kelly, am Mittwoch der BBC. ‚ÄěDas Vertrauen unserer Beamten wurde gebrochen.‚ÄúIn der britischen Provinz kommt es auch 25 Jahre nach dem Ende des B√ľrgerkriegs noch immer zu Anschl√§gen auf Polizisten. T√§ter sind meistens radikale Anh√§nger einer Wiedervereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland. Einige Beamte aus irisch-nationalistischen Familien erw√§hnen ihre Arbeit aus Sicherheitsgr√ľnden nicht einmal gegen√ľber Verwandten.Im Februar war ein ranghoher Polizist vor den Augen seines Sohnes und anderer Jugendlicher niedergeschossen und schwer verletzt worden. Daraufhin wurde die Terrorwarnstufe erh√∂ht. W√§hrend der ‚ÄěTroubles‚Äú, wie der B√ľrgerkrieg zwischen den meist katholischen Bef√ľrwortern einer Wiedervereinigung und den protestantischen Anh√§ngern der Union mit Gro√übritannien genannt wird, wurden 302 Polizisten get√∂tet.Die Polizei machte menschliches Versagen f√ľr die Panne verantwortlich. Demnach war die Beh√∂rde in einem sogenannten Freedom of Information Request (FOI) von einem B√ľrger um eine Aufschl√ľsselung der Beamten und Besch√§ftigten nach Dienstgraden gebeten worden. Aus Versehen wurde bei der Antwort auch eine Tabelle mit den Nachnamen, Dienstorten und Zust√§ndigkeiten aller etwa 10 000 Mitarbeiter angeh√§ngt, angefangen bei Polizeichef Simon Byrne. Nicht beigef√ľgt waren die Privatadressen. Polizeivertreter Kelly sagte, immerhin sei daher eine ‚Äěpotenziell katastrophale Situation‚Äú vermieden worden.