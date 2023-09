Sportautonomie: Durchführungsbestimmung verabschiedet

Der Ministerrat hat die Durchführungsbestimmung zur Umsetzung der Sportautonomie verabschiedet. Langwierige Verhandlungen mit dem Nationalen Olympischen Komitee (CONI) und dem zuständigen Ministerium sind dem vorausgegangen.Das Gesetzesdekret lässt sich in 4 Punkten zusammenfassen, teilt die Landespresseagentur mir: Erstens sieht die Durchführungsverordnung vor, dass das Coni in den beiden autonomen Provinzen auf Landesbene und nicht mehr auf regionaler Ebene angesiedelt ist. Unter Wahrung der Autonomie des staatlichen Olympischen Komitees, heißt es in der Durchführungsbestimmung, dass das Coni den sprachlichen Besonderheiten der Gebiete Rechnung tragen muss.Zweitens müssen die sprachlichen Besonderheiten der Gebiete auch von den staatlichen Sportverbänden, den zugehörigen Sportarten und den Organisationen zur Förderung des Sports berücksichtigt werden.Darüber hinaus – und dies ist das zweite herausragende Element der Bestimmung – sieht sie die Anerkennung des VSS (Verband der Sportvereine Südtirols) und der Ussa (Unione societá sportive altoatesine) als Einrichtungen zur Förderung des Sports vor.Dies ist eine Ausnahmeregelung im Vergleich zu anderen Verbänden auf Regionalebene; als Einrichtung zur Förderung des Sports werden Verbände dann anerkannt, wenn sie in 5 Regionen tätig sind. Schließlich sieht die Bestimmung vor, dass das Land Südtirol die Kontrollfunktionen über VSS und Ussa ausübt.