Südtirol: Diese Parteien kandidieren bei den Landtagswahlen – Die Reihung

Hier die Reihung:

Kandidatenliste muss bis 5. September vorliegen

Am gestrigen Mittwoch wurden die Listenzeichen jener Parteien und politischen Bewegungen, die an den Landtagswahlen 2023 teilnehmen, zugelassen.Am heutigen Donnerstag wurde die Reihung, in der die Listenzeichen auf den digitalen Amtstafeln der Gemeindeämter erscheinen werden, ausgelost.1 Lega Salvini Permier – Uniti per l'Alto Adige2 Die Freiheitlichen3 JWA – Wirth Anderlan4 SVP – Südtiroler Volkspartei5 Forza Italia6 Centro Destra7 Movimento 5 Stelle8 Fratelli d'Italia9 Team K10 Vita11 PD – Partito Democratico – Demokratische Partei12 La Civica13 Für Südtirol mit Widmann14 Enzian Südtirol15 STF – Südtiroler Freiheit16 Lega Salvini Premier17 Verdi Grüne VërcDas Plakat wird bis zum morgigen Freitag, 1. September 2023, an die Gemeinden geschickt, die es auf den digitalen Amtstafeln veröffentlichen.Als nächsten Schritt zur Vorbereitung der Landtagswahlen 2023 müssen die Parteien und politischen Gruppierungen bis spätestens 5. September, um 12 Uhr, ihre Kandidatenlisten vorlegen.Anschließend entscheidet die Wahlbehörde nach Sichtung der Unterlagen aller Kandidaten über die Zulassung der Kandidaten und der Kandidatenlisten. Am 6. September erfolgt schließlich die Auslosung der Reihenfolge der Listenzeichen auf den Stimmzetteln.