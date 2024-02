Südtirols Direktorenvereinigung (SDV) bestätigt ihre Regionalvertretung in Rom

Auf der Sitzung der Südtiroler Direktorenvereinigung , am heutigen Donnerstag, hat die Sektion Südtirol in der Nationalen Vereinigung der Direktoren und des höheren Personals des Schulwesens in Rom seine bisherigen Regionalpräsidenten bestätigt: Schuldirektor Christoph Kofler bleibt weiter Vertreter für die Deutsche Schule und Marco Fontana für die Schule in italienischer Sprache. Als Vertreter der ladinischen Schule setzt hingegen Direktor Heinrich Videsott seine Arbeit im ANP fort.In ihren Berichten betonten die bestätigten Präsidenten die Komplexität der Arbeit der Direktoren in der heutigen Gesellschaf. Ein Aufgabe, die mit viel Verantwortung verbunden ist und das Ziel verfolgt neue Generationen von sachkundigen und kompetenten Menschen auszubilden.