SVP auf der Suche nach Kandidatinnen: Astrid Kuprian tritt nicht an

Frauenmangel auf der SVP-Liste

Sie habe sich entschieden, ihren Fokus weiterhin auf ihre Familie, ihr Unternehmen und ihre Gemeinde zu legen, sagt Kuprian.Bei der Erstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl im Hause Edelweiß geht es in den Endspurt. Am heutigen Freitag ist mit dem Parteiausschuss das zweithöchste Gremium der Volkspartei einberufen, um die Liste der Bewerberinnen und Bewerber endgültig abzusegnen.So früh wie keine andere Partei will die SVP heute ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl im Oktober vorlegen. 35 Männer und Frauen soll die Liste umfassen. Allerdings müssen zumindest 12 Kandidatinnen antreten – bis gestern waren es allerdings erst 10. Wen zaubert die SVP noch schnell aus dem Hut? Hier lesen Sie mehr dazu. 21 Kandidaten haben die Bezirke in Vorwahlen ermittelt, 2 die Junge Generation, einen die SVP Ladina und 8 erhielten von Parteiobmann Philipp Achammer und dem Landeshauptmann über die sog. Landesliste einen Platz. Auf eben dieser Liste fehlen aber noch 2 Namen – und sie müssen weiblich sein.