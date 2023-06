SVP-Bezirksobleute: Keine zweite SVP-Liste bei Landtagswahlen

Damit will er im Herbst erneut in den Südtiroler Landtag einziehen. Ob das kleine Edelweiß genehmigt wird, liegt aber in der Hand der SVP.Am heutigen Freitag haben sich nun die Bezirksobleute der SVP – Meinhard Durnwalder, Herbert Dorfmann, Sebastian Helfer, Dieter Steger, Norbert Mayr, Rosmarie Pamer und Albrecht Plangger – mit diesem Thema befasst.In einer Aussendung erklären sie „gemeinsam mit SVP Obmann Philipp Achammer, dass eine zweite SVP-Liste im Zuge der Landtagswahlen einstimmig abgelehnt wird“.Die Verwendung des SVP Listenzeichens (kleines Edelweiß) bei Landtagswahlen sei statutarisch nicht vorgesehen, werde „aber auch politisch klar abgelehnt“, heißt es in der Aussendung.„Es wird bei der kommenden Landtagswahl somit nur eine SVP-Liste geben, die die Südtiroler Volkspartei repräsentiert und die von Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Obmann Philipp Achammer angeführt wird.“„ Die SVP und all ihre Kandidatinnen und Kandidaten werden ein Programm vorlegen, welches Antworten auf die aktuellen Herausforderungen und Schwierigkeiten der Südtirolerinnen und Südtiroler aller sozialen Schichten und Landesteile gibt“, heißt es weiter.