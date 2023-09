SVP startet in den Wahlkampf

SVP-Obmann Philipp Achammer: Keine Experimente - Verantwortung für Südtirol übernehmen

Parteiausschuss genehmigt SVP-Wahlprogramm

„Die vergangenen Jahre waren von Dauerkrisen geprägt“, erinnerte SVP-Landeshauptmannkandidat Arno Kompatscher. „Wir sind aber sehr gut aufgestellt, auch um den großen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.“ Die Südtiroler Volkspartei wisse was zu tun sei. „Wir werden nicht das Blaue vom Himmel versprechen - und auch nichts schönreden. Es gibt noch einige offene Baustellen, die angegangen werden müssen. Wir geben den Menschen diesbezüglich aber seriöse Antworten.“ Populistische Sprüche zu komplexen Themen überlasse man anderen.„Arno Kompatscher repräsentiert Südtirol auf eine sehr sympathische und kompetente Art und Weise“, unterstrich der Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol, Toni Mattle. Er sei „ein Spitzenpolitiker mit großem Charisma und starker Ausstrahlung“.Die Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren ziemlich verändert, die politische Arbeit werde zunehmend schwieriger. „Eine Weiterentwicklung ist nur mehr mit einem Wertefundament möglich: Die Politik der Mitte, wie sie ÖVP und SVP machen, hat aber stets zu sozialer Sicherheit und zu Wohlstand geführt.“„Wir werden weiterhin zusammenzuführen“, meinte SVP-Obmann Philipp Achammer. „Anders als jene, die ohne Rückgrat versuchen zu spalten - und die Menschen gegeneinander aufbringen.“ Die Südtiroler Volkspartei übernehme Verantwortung für das Land - und stehe dabei zu klaren Werten. Das Land sei durch Zusammenhalt groß geworden. „Wir arbeiten für ein sicheres und stabiles Land.Und werden dabei niemanden vergessen.“ Der ladinische SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider sagte: „Wir werden positive Energie in die Wochen bis zum Wahltag stecken - dann wird auch etwas Positives herauskommen.“ Eine Zersplitterung müsse unbedingt vermieden werden.Noch vor dem offiziellen Wahlkampfauftakt auf dem Festplatz von Völs am Schlern hatte sich der SVP-Auschuss im Vereinshaus zu einer Sitzung zusammengefunden: Bei dieser wurde, nach kurzer Diskussion, das Wahlprogramm der Südtiroler Volkspartei einstimmig genehmigt.