Ukraine soll Streumunition in Russland eingesetzt haben

Die ukrainische Armee habe am Freitag ‚Äě21 Artilleriegeschosse und drei Ladungen Streumunition auf den grenznahen Ort Schurawlewka geschossen‚Äú, erkl√§rte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag im Onlinedienst Telegram. Die Munition sei von einem Mehrfach-Raketenwerfer abgeschossen worden.Am Freitag hatte der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung auf der Aspen-Sicherheitskonferenz in den USA erkl√§rt, die Br√ľcke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet, bringe ‚ÄěKrieg statt Frieden‚Äú und sei daher ein milit√§risches Ziel.Unterdessen attackierte die Ukraine die Krim am Samstag nach russischen Angaben erneut mit Drohnen. Dies k√∂nnte auch der Grund f√ľr eine zwischenzeitige Sperre der Krim-Br√ľcke gewesen sein. In der Ostukraine wurden durch russischen Beschuss mindestens 4 Menschen get√∂tet.