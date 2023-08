Von Wolf bis Raumordnung: Wahlprogramm des Bauernbundes vorgestellt

Müssen auf Wolfsangriffe reagieren

Umfangreiches Programm

In idyllischer Kulisse im Garten des Weinhof Schmid Oberrautner präsentierte die 4 Kandidaten des Südtiroler Bauernbund am Freitag ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 22. Oktober.Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer, die Landtagsabgeordneten Franz Locher, Sepp Noggler sowie – als neuer Kandidat – der Bozner Vizebürgermeister Luis Walcher sind in für den SBB am Start.Und der Wahlkampf ist schon im vollen Gange, denn die Kandidaten haben schon alle Bezirke besucht um die Bürgerinnen und Bürger direkt zu fragen, welche Themen ihnen auf dem Herzen liegen. Und daraus ist jetzt das Wahlprogramm entstanden.Für „die ganze bäuerliche Familie“, die im ländlichen Raum lebt und arbeitet, ist ein Punkt laut Maria Hochgruber Kuenzer schon fast obligatorisch: „Dass sie gut versorgt sind, was die Bildung angelangt, was die Gesundheitsversorgung angelangt und was Arbeitsplätze angelangt.“Auch bei der Raumordnung muss „der Spagat zwischen Trittbrettfahrern und bearbeitenden Bauern, die wir nie und nimmer verlieren dürfen“, laut Hochgruber Kuenzer unbedingt gefunden werden.Im Programm fehlt auch nicht das umstrittene Wolfsthema. Die 4 Kandidaten setzen sich demnach für ein Raubtiermanagement – und dadurch den Erhalt der traditionellen Almwirtschaft – ein.Laut Franz Locher steckt gerade für Betriebe der Almwirtschaft, die sich seit Generationen der Schafszucht widmen, viel Leidenschaft in der Arbeit.„Hier werden diese Schafe dann qualvoll zu Tode gerissen, da kommen schon sehr viele Emotionen hoch. Hier müssen wir viel viel schneller reagieren als es bisher der Fall war“, schlägt Franz Locher nachdrücklich fest.Und laut Sepp Noggler ist ein dafür vorgesehenes Gesetz kurz vor der Realisierung.„Es wird in den nächsten Tagen Dekrete erlassen werden, die es ermöglichen sollen, Wolf zu erlegen. Wir werden dann sehen, ob in Zukunft auch darauf gehandelt wird“, erklärt Noggler.Die 4 bäuerlichen Kandidaten sind im Dezember und Jänner von den Mitgliedern des Südtiroler Bauernbundes, der Südtiroler Bauerjugend, der Südtiroler Bäuerinnenorganisation und der Seniorenvereinigung im SSB gewählt worden.Weiterhin wollen sich die vier Kandidaten auch für die Wertschätzung bäuerlicher Produkte einsetzen um das bäuerliche Einkommen besser zu sichern.Auch Zu- und Nebenerwerbsmöglichkeiten, Erneuerbare Energien und die Stärkung des Ehrenamts sind im Wahlprogramm zu finden.