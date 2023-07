Widmann-Kandidatur: Das sagt SVP-Obmann Achammer dazu

„SVP-Mitgliedschaft von Widmann verfällt“

„Als SVP-Obmann bedauere ich diesen Schritt, weil ich mich persönlich stets dafür eingesetzt habe, die Einheit der Sammelpartei zu wahren“, so Achammer in einer ersten Stellungnahme.„Klar sein muss aber, dass es nach wie vor nur eine SVP gibt und dass weitere Listen – es scheinen sich laut aktuellem Stand ja einige mehr zur Wahl im Herbst zu präsentieren – die Regierbarkeit des Landes wesentlich erschweren“, so der SVP-Obmann. „Schlussendlich werden sich aber die besten Ideen und Konzepte durchsetzen.“Was die SVP-Mitgliedschaft von Kandidatinnen oder Kandidaten auf anderen Listen betrifft, so regle dies das SVP-Statut klar, sagt Achammer: „Die Mitgliedschaft verfällt bei einer Kandidatur auf einer konkurrierenden Liste automatisch.“Thomas Widmann hat am Donnerstag angekündigt, mit einer eigenen Liste zu kandidieren (Hier lesen Sie mehr dazu).