Italiens Cheftrainer: „Er will wieder der echte Dominik Paris sein“

In der zweiten Augusthälfte war das Ski-Nationalteam Italiens nach Südamerika aufgebrochen. Mittlerweile sind Dominik Paris & Co. wieder daheim. Der letzte Feinschliff auf die neue Skiweltcup-Saison, die am 29. Oktober in Sölden beginnt, findet auf europäischem Schnee statt. Zuvor zog Cheftrainer Max Carca ein Fazit der Südamerika-Reise.