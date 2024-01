LIVE | Der Weltcup-Riesentorlauf auf dem Kronplatz

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die weltbesten Skifahrerinnen geben sich an diesem Dienstag in Südtirol ein Stelldichein, genauer gesagt in St. Vigil in Enneberg. Dort wird seit 10.30 Uhr der erste Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs ausgetragen – und hier sind Sie in Echtzeit dabei.