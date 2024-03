LIVE | Playoff-Start! Bozen und Pustertal legen los

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Monatelang mussten sich die Eishockeyfans gedulden, jetzt ist es endlich soweit: Der HC Bozen und der HC Pustertal starten in die fünfte Jahreszeit! Die Foxes empfangen Villach zum Viertelfinalauftakt zuhause, die Wölfe treten auswärts gegen Fehervar an. Hier liefern wir alles wichtige in Echtzeit: Aufstellungen, Strafen und Tore.