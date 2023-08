Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es war Ende Oktober 2022, als ein ganz Großer „Servus“ sagte. Andreas Seppi, einer der famosesten Sportler aus Südtirol, hat damals seinen Tennisschläger nach einer beeindruckenden Karriere an den Nagel gehängt. Am Mittwochabend wurde der 39-Jährige in seiner Heimatgemeinde Kaltern noch einmal hochleben gelassen – und durfte sich am Ende über ein nicht alltägliches Geschenk freuen.