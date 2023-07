U21-EM: Israel schreibt Geschichte – Spanien zittert sich weiter

Die Spanier feiern den Halbfinaleinzug. - Foto: © ANSA / ROBERT GHEMENT

Die Ergebnisse

Israel hat erstmals das Halbfinale bei einer U21-Fußball-Europameisterschaft erreicht und damit den Traum von Co-Gastgeber Georgien beendet. Israel setzte sich am Samstagabend nach einem spannenden Viertelfinale im Elfmeterschießen mit 4:3 (0:0, 0:0) durch. Entscheidend für den historischen Erfolg war ein gehaltener Elfmeter von Keeper Daniel Peretz, zudem schoss Saba Khvadagiani an den Pfosten und beendete damit vor der Rekordkulisse von 44 338 Fans im Boris-Paitschadse-Nationalstadion in Georgiens Hauptstadt Tiflis den Höhenflug der Georgier, die ebenfalls erstmals in einem U21-Viertelfinale standen.Ähnlich knapp verlief die zweite Viertelfinalpartie des heutigen Tages zwischen Spanien und der Schweiz. Nachdem „La Furia Roja“ durch Sergio Gomez in der 68. Minute mit 1:0 in Führung ging, schafften die Eidgenossen durch Mohamed Andouni sensationell in der Nachspielzeit den Ausgleich und erzwangen somit die Verlängerung. Doch während dieser spielte Spanien seine Vorteile aus und ging durch Juan Miranda (103.) erneut in Führung. Darauf konnte die Schweiz nicht mehr reagieren und Spanien zog in das Halbfinale ein.Dort trifft es entweder auf Frankreich oder die Ukraine, die am Sonntag um 21.00 Uhr ihr Viertelfinale bestreiten. Der Halbfinalgegner Israels am Mittwoch ist entweder England oder Portugal, die ebenfalls am Sonntag (18.00 Uhr) aufeinandertreffen.