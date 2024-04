4 von 10 Arbeitslosen in Südtirol seit mehr als einem Jahr ohne Job

83 von 100 Arbeitslosen haben ihren Wohnsitz in Südtirol

Die Sektoren

Die Stellungnahme der Landesrätin

Fast 2 Drittel der am 15. August 2023 registrierten Arbeitslosen sind Frauen, darunter über 2000 Frauen mit Kleinkindern, die aufgrund von Vereinbarkeitsproblemen „freiwillig“ aus dem Beruf ausgeschieden sind und bis zu 2 Jahre Arbeitslosengeld beziehen können. Der Anteil der männlichen registrierten Arbeitslosen liegt bei etwas mehr als einem Drittel.7 von 10 registrierten Arbeitslosen haben die italienische Staatsbürgerschaft, jeder zehnte kommt aus einem europäischen Nicht-EU-Land, etwas mehr als jeder zehnte aus einem außereuropäischen Land. 83 von 100 Arbeitslosen haben ihren Wohnsitz in Südtirol Angesichts des gewählten Stichtages sind die Herkunftssektoren der Arbeitslosen bemerkenswert: Etwas mehr als ein Viertel (26,2 Prozent) war zuvor im Gastgewerbe beschäftigt, ein Fünftel (21,9 Prozent) in den sonstigen Dienstleistungen, 16,6 Prozent waren noch nie in Südtirol beschäftigt, 12,3 Prozent waren zuvor im Handel tätig. Der öffentliche Sektor spielt mit 10,2 Prozent eine gewisse Rolle.„Allein im Jahr 2023 hat der Arbeitsmarktservice 25.000 Leistungsvereinbarungen mit arbeitssuchenden Menschen abgeschlossen. Ein konkreter Beitrag, um die Beschäftigungsfähigkeit dieser Menschen zu erhöhen“, gibt die für Arbeit zuständige Landesrätin Magdalena Amhof bekannt und gibt die strategische Zielrichtung vor: „An einer qualitativ hochwertigen Arbeitsvermittlung führt angesichts des Wettbewerbes um Arbeitskräfte kein Weg vorbei.“