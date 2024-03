Amazon gewinnt Prozess in Italien gegen gefälschte Bewertungen

Das Urteil führte zur sofortigen Schließung von Realreviews.it und verbot seinem Betreiber, in Zukunft ähnliche Aktivitäten durchzuführen. „Dieses Urteil ist ein Meilenstein in unserem Kampf zum Schutz der Kunden vor gefälschten Bewertungen“, sagte Claire O'Donnell, Verkaufsdirektorin bei Amazon , in italienischen Medien.Laut der Mailänder Richterin Alessandra Dal Moro war die Tätigkeit von Realreviews.it illegal und in der Lage, den Markt zu „verzerren“, und zwar sowohl auf der „Seite der Verbraucher, deren bewusste Entscheidungen durch falsche Informationen beeinträchtigt“ worden wären, als auch auf der „Seite des Dienstanbieters“.Die von Amazon in Italien angestrengte Klage ist Teil eines verstärkten Engagements zur Bekämpfung gefälschter Bewertungen weltweit. Im vergangenen Jahr ging das Unternehmen gegen 44 Portale in Europa vor und reichte 9 Klagen in Spanien, Deutschland und Frankreich ein.