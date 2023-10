„Auch sparen will gelernt sein“

„Sparen kann freilich nur, wer genug zum Leben hat“, schickt Petra Priller voraus. Das sei aufgrund der vielen Teuerungen jetzt noch schwieriger geworden. „Wenn es aber irgendwie geht, sollte man sich etwas zur Seite legen. Das setzt voraus, dass man genau darüber Bescheid weiß, wie viel man Geld zur Verfügung hat, wie man mit diesem umgeht und wie man Entscheidungen in Finanzangelegenheiten am besten trifft. Damit tun sich gar manche schwer“, sagt Priller.Eben deshalb biete die Schuldenberatung zusätzlich zu der Beratung und Begleitung von ver- bzw. überschuldeten Personen auch eine kostenlose Budgetberatung an.„Diese ist für jene Menschen gedacht, die sich mehr Klarheit über ihre wirtschaftliche Situation verschaffen, sich etwas ansparen möchten oder aufgrund veränderter Lebenssituationen – Geburt eines Kindes, Auszug aus dem Elternhaus, Pensionsantritt oder größere Investitionen – neue finanzielle Herausforderungen zu meistern haben“, erklärt Priller.„Mit den Interessierten erstellen wir gemeinsam einen auf ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnittenen Haushaltsplan. Wir helfen beim Erarbeiten von Entscheidungsfaktoren und schlagen Lösungen vor – auch bei Uneinigkeiten zwischen Paaren oder zwischen Eltern und Kindern. Wir geben konkrete Tipps, wo eingespart werden kann, für den Einkauf, bei der Haushaltsführung, der Freizeit und den Hobbys, dem Auto und anderem mehr.“Die Beratung kann in allen Büros der Schuldenberatung (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) kostenlos und diskret angefragt werden.