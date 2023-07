Berlusconis Sohn hält an Plan für europäische TV-Allianz fest

Verbindung europäischer Fernsehsender

„Die Antwort auf die Frage, ob wir als Familie jemals über einen Verkauf von Mediaset gesprochen haben, lautet: Nein“, sagte Pier Silvio Berlusconi am Dienstagabend bei der Vorstellung des Herbstprogramms der Firma.Die Familienholding der Berlusconis, Fininvest, hält 48,5 Prozent der Anteile an der ehemaligen Fernseh-Holding Mediaset, die inzwischen als MFE-Mediaforeurope firmiert. Das Testament von Silvio Berlusconi soll in Kürze eröffnet werden.Nach dem Tod des Patriarchen und ehemaligen Ministerpräsidenten waren Spekulationen über einen Verkauf der Familienanteile an den zweitgrößten Aktionär, die französische Vivendi, aufgekommen. Die Berlusconis liegen mit Vivendi seit 2016 im Streit. Damals war eine italienisch-französische TV-Allianz geplatzt. Pier Silvio Berlusconi, das älteste von fünf Kindern seines Vaters aus zwei Ehen, sagte zum Verhältnis zu den Franzosen, MFE habe „völlig normale Beziehungen zu einem stillen Finanzinvestor“.Beim bayerischen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 ist MFE mit fast 30 Prozent der größte Aktionär. „Was unsere Präsenz in Deutschland angeht, sehen wir uns als langfristige Aktionäre“, sagte Pier Silvio Berlusconi. „Was uns interessiert, ist, mit unserem europäischen Branchenprojekt weiterzumachen, also einer Verbindung europäischer Fernsehsender.“ Nationale Fernsehsender spielten immer noch eine große Rolle, aber um mit den Streaming-Portalen aus den USA mitzuhalten, müsse man international wachsen. Lange waren die Berluconis bei der ProSieben-Führung ungeliebt, inzwischen bemüht sich der neue Vorstandschef Bert Habets um ein engeres Verhältnis.Pier Silvio Berlusconi schloss einen Wechsel in die Politik nach dem Vorbild seines Vaters in den 1990er Jahren aus: „Absolut nicht. Ich gehe nicht in die Politik.“