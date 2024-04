EU-Sanierungsvorgaben: Ab 2030 müssen alle Neubauten emissionsfrei sein

Die Richtlinie über die Gesamt-Energie-Effizienz von Gebäuden hat zum Ziel, bis 2030 alle neuen Gebäude und dann bis 2050 alle Gebäude der EU emissionsfrei zu machen. Der Energieverbrauch von Wohngebäuden soll bis 2030 im Schnitt um 16 Prozent und bis 2035 um 20 bis 22 Prozent sinken.Die neuen Vorschriften sehen vor, dass 16 Prozent der am wenigsten energieeffizienten Gebäude (Stichjahr 2020) bis 2030 und 26 Prozent bis 2033 renoviert werden müssen. Ab 2030 sollen alle Neubauten Nullemissionsgebäude sein. Diese Regel soll bereits ab 2028 für Neubauten in öffentlichem Eigentum gelten.Die nationalen Renovierungspläne sollen zudem einen Fahrplan enthalten, um Heizkessel für fossile Brennstoffe bis 2040 auslaufen zu lassen. Die neuen Regelungen sollen auch für eine nachhaltige Mobilitätsinfrastruktur sorgen, einschließlich mehr Ladestationen für Elektroautos in oder neben Gebäuden sowie Abstellplätzen für Fahrräder.Die Richtlinie wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, die Bestimmungen national umzusetzen.