Große Reiselust zu Fasching – Winterferien werden kürzer

Trend hin zu Kurzurlaub

Fasching und Semesterferien sorgen dafür, dass jetzt im Februar viele das erste Mal in diesem Jahr in den Urlaub fahren. Rund 7 Millionen Italiener verreisen in den nächsten Wochen – alleine 5 Millionen während der Faschingswoche.Besonders Städte und Kunststädte sind beliebte Reiseziele: 38 Prozent gaben an, einen Städtetrip unternehmen zu wollen. Die beliebtesten Regionen sind dabei die Toskana, Venetien, das Latium, die Emilia Romagna und die Lombardei. Ebenfalls beliebt ist der Urlaub in den Bergen, wobei die Region Trentino-Südtirol dort als beliebteste Destination hervorsticht.Fast 2 Drittel der Befragten plant einen Kurzurlaub mit höchstens 2 Nächten, während 29 Prozent zwischen 4 und 5 Tagen bleiben. Selbst für den Winterurlaub in den Bergen – die „Weiße Woche“ – plant der Großteil weniger als 7 Tage ein.92 Prozent der Befragten machen Urlaub im eignen Land. Was die Unterkünfte betrifft, sind bei Kurztrips nach wie vor Hotels sehr beliebt.