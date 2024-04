hds: Südtirols Gastronomie hat eine neue Führung

Der Präsident der Gastronomie im Wirtschaftsverband hds, Kurt Unterkofler

„ Gastronomie sorgt für lebendige Städte und Ortschaften“

Dem neuen Vorstand, der im Rahmen der Vollversammlung gewählt wurde, gehören Robert Bobo Widmann, Mirko Gandolfi, Christian Zanella und Kurt Unterkofler aus Bozen, Matteo Remondini und Joachim Kerer aus Brixen, Petra Gamper aus Brixen/Vahrn, Marlene Pizzinini aus Bruneck, Alexander Craffonara aus La Villa, Brigitte Auer aus Lana, Andreas Tamanini aus Meran, Markus Stocker aus Meran/Töll und Daniel Baur aus Terlan.Kurt Unterkofler (Brasserie 1857/Messe Bozen) wurde anschließend vom Vorstand zum neuen Präsidenten der Fachgruppe gewählt. Bisher hatte Bobo Widmann die Rolle des Gruppensprechers inne und die Gastronomie im Exekutivausschuss des hds vertreten. Vizepräsidenten sind Mirko Gandolfi (Enoteca Gandolfi/Pfau) und Daniel Baur (Pizzeria Central).„Die Bildung des neuen Vorstands ist ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung und die Führung der Gastronomie-Fachgruppe“, unterstich Sabine Mayr, die Direktorin des Wirtschaftsverbandes hds , in ihrer Begrüßung. Roberto Calugi, der Generaldirektor des gesamtstaatlichen Gastronomieverbandes FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), dem der hds angehört, informierte, dass der Sektor nicht nur wesentlich zum BIP beiträgt, sondern auch eine soziale und kulturelle Aufgabe hat. Zudem berichtete er über die aktuellen Verhandlungen zur Erneuerung des Kollektivvertrages. Anwesend war auch eine Delegation aus dem Trentino, mit dem sehr eng zusammengearbeitet wird – angeführt Marco Fontanari, dem Präsidenten der Restaurantbetriebe, und Fabia Roman, Präsidentin der Barbetriebe.Bei der Vollversammlung stand auch das Thema der Mitarbeiterbindung und -förderung im Mittelpunkt. Angelika Mayr Fischnaller, Fachfrau in HR-Management und Employer Branding, berichtete unter anderem über die Stärkung der Arbeitgebermarke und Best-Practice-Betriebe wurden vorgestellt.Mit seiner Vision als „Stadt- und Dorfentwickler“ vertritt der hds heute alle innerhalb eines Ortes tätigen Wirtschaftssektoren. Um die Lebendigkeit und Attraktivität von Orten, Innenstädten, Stadtvierteln und Dorfkernen zu sichern, braucht es einen Dreiklang aus Handel, Dienstleistungen und Gastronomie . Bars, Cafés, Restaurants, Pizzerien und ähnliche Gastrobetriebe haben dabei eine Schlüsselrolle: Orte zum Ausgehen sind ein zentraler Faktor für die Ortsentwicklung, denn sie steigern die Verweildauer von Besuchern in einem Ort, so der hds Gerade in den Dörfern haben Gastronomiebetriebe und Bars zudem auch eine soziale Funktion und sind Treffpunkte für die lokale Bevölkerung. Gehen diese verloren, dann geht auch ein Stück Lebensqualität verloren.