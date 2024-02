Irreführende Werbung: Kartellbehörde bestraft BAT und Amazon

Die Unternehmen warben für die Geräte, „indem sie die Informationen über den Tabak-/Nikotinkonsum im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Geräte und das Verbot ihres Verkaufs an Minderjährige leugneten, ausließen oder nicht hervorhoben“, erklärte die Behörde in einem Vermerk.„Glo Hyper X2 und Glo Hyper Air wurden nicht in einer Weise beworben, die die beiden wichtigsten Warnhinweise für den Gebrauch wahrheitsgemäß und in jedem Fall für den Verbraucher angemessen wiedergibt, nämlich dass sie aufgrund des Nikotinanteils in den Tabaksticks, die zwangsläufig mit den Geräten verwendet werden, gesundheitsschädlich sind und dass sie nicht für den Gebrauch durch Minderjährige bestimmt sind“, so die Kartellbehörde.Dies sei eine schwerwiegende Irreführung, die den Verbraucher zum Kauf eines gesundheitsgefährdenden und für Minderjährige verbotenen Erzeugnisses verleiten könne.