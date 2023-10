Italien: Steigen Steuern auf Ferienwohnungen?

Weitere Maßnahmen geplant

Diese Maßnahme soll jedoch lediglich für Personen gelten, die mehr als eine Immobilie als Ferienwohnung besitzen. Die Regierung hofft damit, die Zahl der Wohnungen zur erhöhen, die mit Langzeit-Verträgen angeboten werden.In den vergangenen Jahren sind Wohnungen mit Langzeit-Verträgen zum Vermieten knapp geworden, weil Immobilienbesitzer ihre Apartments lieber Touristen als Ferienwohnungen zur Verfügung stellen. Damit entsteht auch viel Konkurrenz für Hotels, da Touristen öfters die billigeren Ferienwohnungen bevorzugen. Dies soll sich jetzt laut der Regierung ändern.„Die Erhöhung der Pauschalsteuer von 21 auf 26 Prozent für Kurzzeitvermietungen dient Familien und Studenten, da es derzeit einen großen Mangel an Wohnungen insbesondere in den Großstädten gibt“, so Staatssekretär Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d'Italia).Die Regierung plant im Rahmen des Haushaltsgesetzes weitere Maßnahmen. So soll der für die ersten 6 Monate des Jahres 2024 vorgesehene Zuschlag für Nachtarbeit und Überstunden für die Beschäftigten im Tourismus auch auf Barkeeper und Kellner ausgedehnt werden.Für Babywindeln und Kindersitze für das Auto, für die derzeit der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 5 Prozent galt, wird wieder der normale Satz von 22 Prozent erhoben. Die Regierung wird den Entwurf des Haushaltsgesetzes heute den Parlamentskammern zuweisen.