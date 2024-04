Italien will mit Volksanleihe neuen Rekord erreichen

Experten vermuten eine gute Nachfrage

Im Rahmen der im Februar abgeschlossenen dritten Platzierungsrunde sammelte der Staat 18,31 Milliarden Euro, was sich bereits als Rekord erwiesen hatte. Bei den Emissionen im Juni und Oktober waren 17,2 bzw. 18,2 Milliarden Euro gesammelt worden.Zusammengerechnet hat der italienische Staat mit „BTB Valore“ 54 Milliarden Euro eingenommen. Durch die vierte Platzierungsrunde könnte der Betrag auf 70 Milliarden Euro steigen, wie die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ am Freitag berichtete.Die Platzierung erfolgt vom 6. bis 10. Mai. Experten gehen von einer guten Nachfrage aus. Die „BTP Valore“- Anleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und bieten eine Verzinsung von 3,25 Prozent in den ersten 3 Jahren und von 4 Prozent vom vierten bis zum sechsten Jahr.Dazu kommt eine Treueprämie von 0,8 Prozent für alle, die ihre Papiere nicht vor Fälligkeit verkaufen. Die Besteuerung liegt bei 12,5 Prozent.Rom hat es trotz der tendenziell sinkenden Zinsen eilig, die Refinanzierungen für heuer schnell unter Dach und Fach zu bringen.Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begrüßte kürzlich die „sehr interessante Dynamik bei den italienischen Staatspapieren“.