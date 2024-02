Kauflaune der Südtiroler bessert sich

Der Blick über den Tellerrand

Die Verlangsamung der Inflation und die positive Lage auf dem Arbeitsmarkt haben die Erholung des Konsumklimas in Südtirol begünstigt. Die vom WIFO im Jänner durchgeführte Erhebung ergab einen um 4,3 Punkte höheren Konsumklimaindex als im Herbst des vergangenen Jahres. Der aktuelle Wert beträgt nun laut WIFO minus 5,1 Punkte.„Die Verbesserung betrifft sowohl die Erwartungen der Haushalte an die zukünftige Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft als auch ihre Einschätzung der eigenen finanziellen Situation, insbesondere im Hinblick auf die kommenden Monate“, so die Forscher. Die Kaufabsichten für langlebige Güter wie Haushaltsgeräte und Möbel bleiben im Vergleich zur letzten Umfrage jedoch unverändert. Die Konsumenten schätzen weiterhin die Entwicklung des Arbeitsmarktes optimistisch ein: Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenzahl heuer leicht zurückgeht.Das Konsumklima hat sich in den letzten drei Monaten europaweit aufgehellt. Der Index für die Europäische Union (EU27) war im Jänner um 3,4 Punkte höher als im Oktober. Der aktuelle Wert von minus 16,4 Punkten liegt jedoch immer noch deutlich unter dem Südtiroler Niveau. Eine Erholung der Stimmung war auch in Italien und in Österreich zu beobachten, wo die Indizes im Vergleich zum Oktober um jeweils 4,6 bzw. 6,2 Punkte stiegen. Das Konsumklima in Deutschland ist hingegen im Vergleich zum Herbst um 1,8 Punkte gesunken und liegt derzeit unter dem europäischen Durchschnitt.