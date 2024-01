Klimahouse 2024 ist eröffnet

Bei der Eröffnung der Klimahouse 2024 waren vertreten (von links): Matteo Borghi, ANIT, Ulrich Santa, Direktor der „KlimaHaus“-Agentur, Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen, Laura Prinzi, Head of Business von PoliHub, Renzo Caramaschi, Bürgermeister von Bozen, Vito Cusumano, Regierungskommissär, Claudio Corrarati, Vizepräsident der Messe Bozen und Präsident von CNA Trentino-Südtirol; Hannes Mussak, lvh-Vizepräsident, Ruggero Rollini, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Superquark+,Stefan Konder, Vizebürgermeister von Bozen und Johanna Ramoser, Bozner Stadträtin. - Foto: © DLife

Über 100 Veranstaltungen

Neben den vielen Ausstellern seien zudem die wichtigsten Universitäten und Forschungseinrichtungen, Start-ups und weltweit führende Experten bei der Klimahouse vertreten, sagt Armin Hilpold, Präsident der Messe Bozen. „Mit über 100 Events an 4 Tagen gibt Klimahouse zu Jahresbeginn die wichtigsten Impulse für zukunftsorientiertes und -gerechtes Bauen.“Dass das Bewusstsein für energieeffizientes Bauen auch hierzulande wächst, bestätigt Ulrich Santa, Generaldirektor der „KlimaHaus“-Agentur. „Zum Beispiel wird mittlerweile in jedem dritten Neubau in Südtirol eine Wärmepumpe verbaut“.Nachhaltiges Wohnen sei aber mittlerweile viel mehr als nur die Senkung des Energiebedarfs. „Vermehrt geht es auch um die Nachhaltigkeit der Baumaterialien, den akustischen Komfort und das Raumklima“, so Santa.Unter anderem findet am Freitag und Samstag in Zusammenarbeit mit der „KlimaHaus“-Agentur der Klimahouse Congress mit zahlreichen Fachvorträgen statt. In Kooperation mit der Südtiroler Architekturstiftung sind auch 5 Klimahouse Tours geplant, in deren Rahmen verschiedene innovative Bauprojekte besichtigt werden. Reichlich Innovation bietet ebenfalls der Klimahouse Future Hub – wo sich 17 Start-ups aus der Baubranche – darunter 2 Südtiroler Unternehmen – präsentieren dürfen.Im Rahmen der Klimahouse wird auch heuer der „Wood Architecture Prize“ verliehen. Von den 80 Einsendungen hat die Fachjury 12 in die engere Auswahl genommen, die eine Chance auf den Holzarchitekturpreis haben. 2 Projekte sind aus Südtirol: Das Wohnhaus „Casa Em“ in Tils von Architektin Michaela Wolf und die Schutzhütte am Santner-Pass von Architekten Lukas Tammerle.Das volle Programm finden Sie unter Klimahouse 2024. Ein Eintrittsticket gilt als kostenloser Fahrschein für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol zu und vom Messegelände.