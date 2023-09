Moser: „Dieses Mal schaut es gut aus“

„In ständigem Austausch mit unseren politischen Vertretern in Rom“

„Unsere Autonomie ausbauen“

Der hds begrüßt die fortschreitenden Arbeiten in Rom zum Thema Öffnungszeiten im Einzelhandel. So wird in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach in der 6er-Kommission darüber entschieden, dass Südtirol die Kompetenzen für das Thema wieder zurückbekommt, nachdem 2011 im Handel viele Bereiche liberalisiert wurden, so auch die Öffnungszeiten.„Wir setzen uns federführend für eine autonome Regelung der Öffnungszeiten im Handel und somit für eine eigene Südtiroler Regelung ein. Daher freut es uns, dass die Arbeiten dafür in Rom wieder aufgenommen wurden und zügig vorangetrieben werden“, so Moser.„Wir sind in ständigen Austausch mit unseren politischen Vertretern in Rom und arbeiten gemeinsam an eine autonome Regelung für Südtirol“, sagt der hds-Präsident. Dem SVP-Senator Meinhard Durnwalder sei es gelungen, politisch einen großen Schritt nach vorne zu kommen, was die Autonomie bei den Öffnungszeiten anbelangt.„So wie bereits viele andere Bereiche im Handel autonom in Südtirol geregelt werden können, so sollte auch dieser Teil folgen, auch um die Geschäftsöffnungszeiten bzw. Schließungen an Sonn- und Feiertagen südtirolweit regeln zu können“, betont Moser. Es braucht eine auf Südtirol zugeschnittene Regelung, so das Fazit. „Wir unterstützen somit das Vorhaben, auch um unsere Autonomie auszubauen“, betont Moser.Das Thema steht bereits seit längerem auf der Tagesordnung italienischer Regierungen. Die Weichen dafür sind mit einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut im September 2021 gestellt worden. Darauf aufbauend könnte jetzt eine eigene Südtiroler Regelung verabschiedet werden.