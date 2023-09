Moser: „Ja für Förderung der Dorfgasthäuser, aber nicht nur“

„Förderung ja, aber es braucht auch neue Entwicklungsmöglichkeiten“

Mischnutzung soll erleichtert werden

Sowohl die Nahversorgung als auch Dorfgasthäuser werden vom Land gefördert. Doch während die Förderung der Nahversorgung gut angenommen wird, ist die Anzahl der eingereichten Anträge bei den Dorfgasthäusern relativ gering und die Quote abgelehnter Anträge hoch.Zum Vergleich: 2022 haben 74 Nahversorger eine Förderung erhalten, mit einer gesamten Beitragssumme von rund 800.000 Euro. Bei den Dorfgasthäusern haben 2022 8 Betriebe eine Förderung erhalten.SVP-Landtagsabgeordneter Helmut Tauber hat sich deshalb dafür ausgesprochen, die Kriterien zu überarbeiten und einen entsprechenden Beschlussantrag im Landtag eingebracht, der genehmigt wurde.Der Handels- und Dienstleistungsverband hds findet Förderung zwar sehr sinnvoll, doch alleine genüge dies nicht, um das Leben in den Dörfern aufrecht zu halten.„Wir sagen ja zu Förderungen, aber es braucht auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Betriebe“, sagt hds-Präsident Philipp Moser.Neben Förderungen brauche es auch eine nachhaltigkeitsorientierte Orts- und Stadtentwicklung. „So haben wir etwa vor Kurzem mit einer Novelle im Landesgesetz Raum und Landschaft erreicht, dass Mischnutzungen von Betriebsflächen in den Ortszentren wesentlich erleichtert werden“, hebt Moser hervor.Mischnutzung einer Fläche heißt, dass in einem Betrieb nach dem Prinzip des Concept store verschiedene Tätigkeiten wie Einzelhandel, Speis- und Schanktätigkeit, Dienstleistung und emissionsarmes Handwerk gleichzeitig ausgeübt werden können.