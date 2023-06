Oberrauch: „Südtirolern günstigen Strom garantieren“

Heiner Oberrauch ist Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol.

In seiner letzten Sitzung hat das Präsidium des Unternehmerverbandes Südtirol ausführlich über den Gesetzentwurf 144/23 zur „Regelung der Vergabe von Konzessionen für große Ableitungen von Gewässern zu hydroelektrischen Zwecken“ diskutiert.„Saubere und erneuerbare Energie wird immer mehr zur strategischen Zukunftsressource. Im Kampf gegen den Klimawandel ist die Energiewende unerlässlich. Südtirol verfügt mit einer durchschnittlichen Produktion von über 6 TWh erneuerbaren Strom über eine enorme Menge der wohl wichtigsten Ressource für die nicht mehr aufschiebbare Energiewende – was uns aber nicht der Verantwortung enthebt, auch in weitere alternative Energiequellen zu investieren – und hat damit die besten Voraussetzungen, um hier eine Vorreiterrolle einzunehmen", lautet es in einer Aussendung des Verbandes.„Bei der Vergabe der Energiekonzessionen müssen das attraktive Angebot für die Südtiroler Bevölkerung und innovative Anreize für Unternehmen (z.B. in Form von günstigem Strom bei Investitionen in Energieeffizienz oder Produktion in erneuerbare Energien) im Vordergrund stehen und nicht, wie im derzeitigen Gesetzesentwurf, die Optimierung der Einnahmen für den Landeshaushalt“, betont der Unternehmerverband abschließend.