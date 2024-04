RLB: „Sehr gutes Ergebnis erzielt“

Wirtschaft bleibt resilient, aber weniger Kredite vergeben

„Kreditnehmer zahlen pünktlich“

Reingewinn legt wieder deutlich zu

Verwaltungsrat neu bestellt

<?ZS?><?ZP?>Der neue Verwaltungsrat (von links): Jelena Comploi, Jakob Franz Laimer, Manfred Wild, Veronika Skocir, Hanspeter Felder, Georg Mutschlechner, Paulina Schwarz, Peter Paul Heiss und Wolfram Gapp. - Foto: © damian pertoll photography

„Wir haben uns auf unsere Kernaufgabe konzentriert, die Raiffeisenkassen in ihrem Geschäft unterstützt und Unternehmen und Familien im Land die benötigten Finanzlösungen und Dienstleistungen geliefert. Die Zahlen geben uns Recht“, betonte Hanspeter Felder am Montag nach der Aktionärsversammlung.Die direkten Kundeneinlagen inklusive Obligationen sind demnach um 5,41 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen, die Gesamteinlagen hingegen gingen auf 2,24 Milliarden Euro zurück (minus 5,55 Prozent).Die indirekten Einlagen (Investmentfonds, Obligationen Dritter, Aktien, Lebensversicherungen) beliefen sich zum Jahresende auf 3,04 Milliarden Euro, was einem Plus von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Obwohl sich der Wirtschaftsstandort Südtirol erneut als sehr resilient erwiesen habe und das Wirtschaftswachstum besser gewesen sei, als von der Raiffeisen Landesbank Südtirol erwartet, machten sich die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dennoch bemerkbar. Die Investitionsfreudigkeit der heimischen Wirtschaft ging zurück, was sich an den vergebenen Krediten zeigt: Sie sind im Jahr 2023 um 7,20 Prozent auf 1,80 Milliarden Euro gesunken.Die stark gestiegenen Leitzinsen hätten allerdings bei den Kreditnehmern noch nicht zu Problemen geführt, hieß es vonseiten der RLB . „Trotz hohem Zinsniveau sind unsere Kunden sehr zuverlässig und in der Lage, die Kreditraten pünktlich zu zahlen. Die Qualität der vergebenen Kredite ist sehr gut“, betonte der neue Generaldirektor Simon Ladurner Das hohe Zinsniveau kam dafür den Banken zugute, auch der RLB . Der Zinsüberschuss der Bank stieg den Angaben zufolge um rund 30 Prozent auf 64,89 Millionen Euro an.Der Provisionsüberschuss hingegen ging im Vergleich zum Vorjahr um 6,21 Prozent auf 19,19 Millionen Euro zurück. „Diese Entwicklung ergibt sich daraus, dass ein institutioneller Kunde seine Vermögensverwaltung von der RLB in eine andere italienische Bank übertragen hat“, so die RLB zur Erklärung.Bei wichtigen Bankkennzahlen sieht sich die RLB gut im Rennen: So liege das „Cost-Income“-Verhältnis, das bekannteste Maß für Effizienz bei Banken , mit 44,12 Prozent im europäischen Spitzenfeld, hieß es am Montag. Und harte Kernkapitalquote (sogenannte „CET 1-Quote„) bleibe mit 21,13 Prozent mehr als doppelt so hoch wie aufsichtsrechtlich vorgegeben.Das Eigenvermögen der Raiffeisen Landesbank liegt mit 485 Millionen Euro um 8,73 Prozent über dem Vorjahreswert, wie es weiter hieß. „Dies ist maßgeblich auf die positive Wertentwicklung der Wertpapiere im Eigenportefeuille und auf das sehr gute Geschäftsergebnis zurückzuführen.“2023 hat die Bank wieder deutlich mehr verdient als im schwachen Vorjahr: Der Gewinn vor Steuern lag bei 36,84 Millionen Euro (2022: 20,31 Millionen Euro), der Reingewinn erreichte 25,32 Millionen Euro (2022: 11,90 Millionen Euro). Das entspricht einem Plus von 81 bzw. 112 Prozent.Die Gesellschafterversammlung hat am Montag die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 8 Millionen Euro beschlossen.Im Rahmen der Vollversammlung wurden auch die Führungsgremien neu bestellt. Dem Verwaltungsrat gehören nun Jelena Comploi, Hanspeter Felder, Wolfram Gapp, Peter Paul Heiss, Jakob Franz Laimer, Georg Mutschlechner, Paulina Schwarz, Veronika Skocir und Manfred Wild an. Hanspeter Felder wurde als Präsident in der ersten Verwaltungsratssitzung bestätigt.Der Aufsichtsrat wurde ebenfalls neu bestellt und besteht nun aus Hubert Berger (Präsident), Hildegard Oberleiter und Markus Reichhalter.Ersatzaufsichtsräte sind Roland Stuefer und Martina Malfertheiner.