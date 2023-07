Schlussverkauf beginnt: Ab heute fallen die Preise

In den allermeisten Gemeinden Südtirols können sich die Verbraucher ab Freitag, 14. Juli, auf Rabatte freuen. Der Schlussverkauf wird dann bis zum 11. August dauern. Nur in den Tourismusorten fallen die Preise erst vom 18. August bis zum 15. September.Die Termine hat wie jede Saison der Kammerausschuss der Handelskammer Bozen festgelegt, nachdem er die Vorschläge der Interessensverbände eingeholt hat.Der Südtiroler Handel schaut – trotz hoher Inflation – optimistisch auf die kommenden Wochen, wie der Chef des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds), Philipp Moser, gegenüber STOL sagt. Moser: „Die Händler sind derzeit zufrieden. In Hinblick auf die Sommersaison sind sie auch optimistisch. Die Buchungen sind nämlich gut.“ (Hier lesen Sie das ganze Interview mit hds-Präsident Moser). Denn für den Handel ist der Urlaubsgast ein wichtiger Umsatzbringer – zumal den Südtirolern die hohen Preise zunehmend zu schaffen machen zu scheinen. „Die Einheimischen kaufen wegen der Inflation bzw. der steigenden Preise sehr viel vorsichtiger und überlegter ein. Touristen sind im Urlaub und denken und handeln ganz anders als die Einheimischen“, erklärt Moser im STOL-Interview. „Deswegen haben Geschäfte, die mit Touristen arbeiten, die besseren Prognosen als die, die mit Einheimischen arbeiten.“