SkyAlps steuert weitere Stadt in Deutschland an

Um 13 Uhr am 1. Mai ist SkyAlps zum ersten Mal von Bozen nach Kassel gestartet. Immer montags und freitags bis Ende Oktober wird die neue Destination angeflogen.Airline-Chef Josef Gostner begrüßt die Aufnahme Kassels in das Streckennetz der SkyAlps: „Über 2 Millionen Deutsche verbringen jährlich den Sommerurlaub in Südtirol, das nun auch aus der Mitte Deutschlands bequem erreichbar ist.“Lars Ernst, Geschäftsführer Flughafen GmbH Kassel, ergänzt: „Diese Flüge sind eine Bereicherung für unseren Flugplan und jeder, der schon mal in Südtirol war, weiß die sonnenreichen Regionen und die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Südtiroler Bevölkerung zu schätzen.“