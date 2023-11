Sparkasse und Volksbank belohnen Aktionäre

Höchste jährliche Ausschüttung in der Geschichte der Sparkasse

Volksbank: Eine Gratis-Aktie je 20 Aktien

Die Sparkasse wird an ihre Aktionäre zusätzliche Dividenden von insgesamt 5 Millionen Euro ausschütten, wie die Gesellschafterversammlung beschlossen hat.Die 5 Millionen summieren sich zu der bereits im vergangenen Frühjahr ausgeschütteten Dividende in Höhe von 21 Millionen Euro. Somit zahlt die Bank heuer insgesamt 26 Millionen Euro aus.„Das ist die höchste jährliche Ausschüttung in der Geschichte der Sparkasse“, wie Sparkassenpräsident Gerhard Brandstätter betonte. „Sie bezeugt, dass wir uns bei Rentabilität, Effizienz und Qualität der Dienstleistungen sowie gleichzeitiger guter Kapitalstärke weiter verbessern.“Die außerordentliche Dividende stammt aus verfügbaren Gewinnrücklagen, wie die Bank betont. Es handle sich somit nicht um eine Vorauszahlung von Dividenden aus dem Geschäftsgewinn 2023.Gemessen an der Zahl der sich im Umlauf befindenden Aktien beläuft sich die auszuschüttende Dividende nach Angaben der Bank auf 8,3 Cent je Aktie. Im Frühjahr waren 35 Cent pro Aktie ausgeschüttet worden.Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. November 2023.Auch bei der Südtiroler Volksbank gibt es ein „Extra“ für die Gesellschafter: Aktionäre erhalten eine Gratisaktie je 20 gehaltene Aktien. Kürzlich hat der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung vom Frühjahr umgesetzt.Alle, die am Stichtag 7. Dezember 2023 Inhaber von Volksbank-Aktien sind, erhalten somit mit Wertstellung 14. Dezember 2023 eine Gratisaktie für je 20 gehaltene Aktien, wie die Bank jüngst mitteilte.Das entspreche einer Gesamtausschüttung von 2,3 Millionen Aktien und dem Gegenwert von knapp 20 Millionen Euro.„Das ist ein entscheidender Schritt für den Wiederaufbau der Beziehung zur Aktionärsbasis, die auf eine solide Bank gesetzt und ihre Loyalität gezeigt hat“, betont Präsident Lukas Ladurner.Bei den Gratis-Aktien handle es sich um jene Volksbank-Aktien, die aus der Ausübung des Austrittsrechts der Aktionäre im Rahmen der Umwandlung der Bank in eine Aktiengesellschaft und aus dem inzwischen abgeschlossenen Rückkauf eigener Aktien (1,8 Millionen Aktien) stammen.