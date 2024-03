Starke Reisewoche: 10 Millionen Italiener fahren in den Osterurlaub

Starker Reiseverkehr erwartet

Im Schnitt planen die Befragten rund 3 Nächte für ihren Osterurlaub ein. Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben belaufen sich auf 371 Euro.Der Großteil der Italiener macht laut Umfrage Urlaub im eigenen Land – über 90 Prozent gaben dies an. Als beliebteste Reiseziele gelten das Meer (32 Prozent), gefolgt von Kunststädten (29 Prozent) und den Bergregionen (22 Prozent).Was die Studie ebenfalls zeigt: Die überwiegende Mehrheit – über 70 Prozent – hat den Urlaub nicht länger als einen Monat vorher gebucht. Das Wetter spiele für viele eine Rolle, ob das verlängerte Osterwochenende für einen Kurztrip genutzt wird oder nicht. Dies bestätigt auch HGV-Präsident Manfred Pinzger.In Südtirol sind laut HGV derzeit der Meraner Raum, das untere Eisacktal und Vinschgau sowie das Überetsch für Ostern gut gebucht. Die Buchungslage kann sich aber in den letzten Tagen vor Ostern noch stark verändern.Fast 70 Prozent der Befragten nutzen das Auto, um in den Urlaub zu fahren; 22 Prozent fliegen.Auf der Brennerautobahn muss ab Gründonnerstag bis Dienstag, 2. April, mit starkem Reiseverkehr gerechnet werden.