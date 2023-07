Stromverbrauch wegen Hitze auf Rekordniveau

Hades-Fährmann als Namensgeber

Gewerkschaften: Hilfe für Arbeitnehmer

Am Montag erreichte der Stromverbrauch mit 56,67 Gigawatt (GW) den höchsten Stand des heurigen Jahres, teilte der Stromnetzbetreiber Terna mit. Erreicht wurde gestern mit 58,72 GW ein neuer Höchstwert für 2023. Das Allzeithoch war im Juli 2015 mit einem Verbrauch von 60,5 GW erreicht worden.„Caronte“ – Charon, der mythologische Fährmann zum Hades – ist der Name, den Meteorologen dem afrikanischen Hochdruckgebiet gegeben haben, das Italien derzeit Spitzenwerte um die 40 Grad Celsius beschert.Maurizio Landini, Chef der größten italienischen Gewerkschaft CIL, schlägt Alarm wegen der Gefahren, die die Hitzewelle für das Leben der Arbeitnehmer mit sich bringt. „Wir haben unsere Delegierten an den Arbeitsplätzen gebeten, dringende Treffen mit den Unternehmensführungen zu beantragen, um die notwendigen vorübergehenden Änderungen der Arbeitsorganisation, die Änderung von Schichten und Arbeitszeiten bis hin zur vollständigen Einstellung der Arbeit auszuhandeln“, sagte Landini.Die Gewerkschaften baten um ein Treffen mit Arbeitsministerin Marina Elvira Calderone, um den Firmen dringende Empfehlungen für vorübergehende Änderungen der Arbeitsorganisation zu erteilen.Die Notaufnahmen der ergreifen derweil Maßnahmen. So wurde die ärztliche Dienstbereitschaft verstärkt und auf regionaler Basis die häusliche Pflege gefördert, um unnötige Zugänge zu den Notaufnahmen zu vermeiden; dies geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom hervor.