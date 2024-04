Tesla ruft 4000 Cybertrucks zurück

TikTok-Video als Auslöser

Nicht die erste Panne

Das könne dazu führen, dass das Fahrzeug ungewollt beschleunige. Tesla werde das Gaspedal reparieren oder ersetzen.Der Elektro-Pick-up Cybertruck wird erst seit Ende vergangenen Jahres ausgeliefert – mit 2 Jahren Verspätung wegen Probleme bei der Produktion und knappen Batterien.Alarmiert wurde die US-Fahrzeugsicherheitsbehörde durch ein Video, das am Sonntag auf TikTok veröffentlicht wurde. In dem Clip berichtet ein Fahrer, sein Cybertruck habe plötzlich von allein beschleunigt, weil das niedergedrückte Pedal sich nicht mehr gelöst habe.Im ersten Quartal 2024 hat Tesla laut der Website BizzyCar bereits insgesamt 2,4 Millionen Fahrzeuge zurückrufen müssen. Die meisten Probleme im Zusammenhang mit Tesla-Rückrufen werden jedoch in der Regel durch Software-Updates behoben.