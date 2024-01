Testament regeln – kostenlose Erstberatung in ganz Südtirol

„ Sprechen Sie mit Ihren Erben darüber, was nach Ihrem Ableben passieren soll und wie die Vermögenswerte zu handhaben sind. ” — Gunde Bauhofer

Möglich ist dieses Angebot dank eines Abkommens, das die Verbraucherzentrale und die Notariatskammer Bozen unterzeichnet haben. Alle Notare auf Landesebene bieten diesen kostenlosen Dienst an.Die Erstberatung befasst sich beispielsweise mit der Erläuterung der einzelnen Testamentsarten, dem Verfassen eines eigenhändigen Testaments oder der Kontrolle eines solchen, der gesetzlichen Erbfolge, den Pflichterbteilen oder den Schenkungen. Auch können sich die Verbraucher über die steuerlichen Aspekte in der Erbfolge informieren.Um den Dienst in Anspruch nehmen zu können muss unter Bezug auf das „Abkommen zwischen Verbraucherzentrale Südtirol und Notariatskammer Bozen“ eine Terminvormerkung bei einem Notar der Notarkammer des Landes vorgenommen werden.„Auch wenn das Thema kein angenehmes ist: Sprechen Sie mit Ihren Erben darüber, was nach Ihrem Ableben passieren soll und wie die Vermögenswerte zu handhaben sind“, sagt Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale. „Wesentlich sind dafür klare und verlässliche Informationen. Die Notare leisten mit ihrer kostenlosen Erstberatung für die Bürger einen großen Beitrag in Sachen Rechtsgewissheit und Transparenz.“Auf der Homepage der Verbraucherzentrale kann auch unter „Wegweiser der Notariatskammer“ der Leitfaden „Leben im Kondominium“ mit Informationen, Antworten auf die häufigsten Fälle aus der Praxis und Bestimmungen abgerufen werden.