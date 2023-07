Threads: Nach 7 Stunden mehr als 10 Millionen Nutzer

Threads dockt an Metas Foto- und Video-Plattform Instagram an und ist in den USA sowie √ľber 100 weiteren L√§ndern verf√ľgbar ‚Äď aber nicht in der Europ√§ischen Union. Der Konzern verweist auf offene Fragen bei der Regulierung.Instagram-Chef Adam Mosseri deutete in Interviews an, dass vor allem das im kommenden Jahr greifende neue EU-Regelwerk mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act eine H√ľrde gewesen sei. Die Gesetze enthalten strikte Anforderungen an gro√üe Online-Plattformen.Mosseri verteidigte im Branchenblog ‚ÄěPlatformer‚Äú die Entscheidung, ohne Nutzer in Deutschland und anderen EU-L√§ndern zu starten. Man sei vor der Wahl gestanden, sie au√üen vor zu lassen oder ‚Äěden Start um viele, viele, viele Monate zu verz√∂gern‚Äú, sagte er. ‚ÄěUnd ich war besorgt, dass sich das Fenster f√ľr uns schlie√üt.‚ÄúDer Start von Threads folgt auf besonders turbulente Tage f√ľr das seit der √úbernahme durch Tech-Milliard√§r Elon Musk kriselnde Twitter. Der US-Kurznachrichtendienst ver√§rgerte Nutzer am Wochenende mit einer drastischen Einschr√§nkung f√ľr die Zahl der Tweets, die sie pro Tag kostenlos sehen k√∂nnen. Nach der Markteinf√ľhrung von Threads zeigte sich Musk trotzig: Es sei unendlich besser, auf Twitter von Fremden angegriffen zu werden als sich in die ‚Äěfalsche Gl√ľckseligkeit‚Äú von Instagram zu begeben.Die Anbindung an Instagram gilt als erheblicher Startvorteil f√ľr Threads. Denn Meta kann damit f√ľr seine Twitter-Kopie von Anfang an auf bereits bestehende Verbindungen zwischen mehr als einer Milliarde Nutzern zur√ľckgreifen. Von Twitter gab es seit der √úbernahme durch Musk keine Nutzerzahlen mehr, fr√ľher kam der Kurznachrichtendienst auf mehr als 300 Millionen Nutzer.Instagram-Nutzer k√∂nnen f√ľr Threads einfach ihr Profil bei der Foto-App √ľbernehmen. Text-Beitr√§ge bei Threads k√∂nnen bis zu 500 Zeichen lang sein und Links, Fotos sowie bis zu 5 Minuten lange Videos enthalten.Beim 2006 gestarteten Twitter lag die Textgrenze urspr√ľnglich bei 140 Zeichen und wurde sp√§ter auf 280 Zeichen verdoppelt.Musk hatte Twitter um etwa 44 Milliarden Dollar (rund 40 Mrd. Euro) gekauft ‚Äď und r√§umte sp√§ter ein, dass die Bewertung in Gespr√§chen mit Investoren inzwischen deutlich niedriger sei. Zuckerberg zeigte sich am Donnerstag hoffnungsvoll, dass Threads mit der Zeit mehr als eine Milliarde Nutzer haben k√∂nne. Meta hat anders als Twitter in der √Ąra Musk keine Geldsorgen und kann sich bei Threads einen langen Atem leisten.Musk und Zuckerberg treten immer mehr als Rivalen auf. Im Juni erkl√§rten sich die beiden Tech-Milliard√§re sogar zu einem Schaukampf bereit. Zun√§chst gab es Zweifel daran, doch zuletzt berichtete die ‚ÄěNew York Times‚Äú, ein solcher Kampf werde tats√§chlich vorbereitet ‚Äď auch wenn weiterhin offen sei, ob er auch wirklich stattfinden werde. Der 39-j√§hrige Zuckerberg trainiert mit Kampfsport-Trainern und ist sichtlich fitter als der 52-j√§hrige Musk.Laut Medienberichten soll Zuckerberg vor mehr als einem Jahrzehnt auch versucht haben, Twitter zu kaufen. Er sei aber von den Gr√ľndern abgewiesen worden.