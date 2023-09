Volkswagen will Automarke Seat einstampfen

Cupra: seit 2018 eine eigene Marke

Das berichtete das ‚ÄěHandelsblatt‚Äú unter Berufung auf VW-Chef Thomas Sch√§fer. Sch√§fer sagte laut Bericht am Rande der Automesse ‚ÄěIAA Mobility‚Äú, die derzeit in M√ľnchen stattfindet, dass Seat als Mobilit√§tsdienstleister und als Fertiger von anderen Konzernmodellen im spanischen Werk Martoell erhalten bleiben soll.Die Entscheidung sei schon vor einiger Zeit gefallen.Sch√§fer gab an, es sei unwirtschaftlich, in Seat und Cupra zugleich zu investieren. Trotz einiger gelungener Versuche habe Seat sein etwas verstaubtes Image nie ganz ablegen k√∂nne, so die Zeitung weiter.Cupra ist eine Tochter von Seat und wird als jugendlich-sportlich positioniert. Der Name hat seinen Ursprung im Rennsport und war einst eine Ausstattungslinie des Seat Ibiza. Seit Anfang 2018 ist es eine eigenst√§ndige Marke im VW-Konzern, das erste eigenst√§ndige Modell war der Ateca.Wie das ‚ÄěHandelsblatt‚Äú anmerkte, muss sich noch zeigen, ob die aktuelle Positionierung auf lange Sicht aufgeht. Denn im Grunde bleibe nur das Design als Unterscheidungsmerkmal in einer Autowelt, wo viele Bauteile aus Kostengr√ľnden mittlerweile gleich sind. Zudem bleibe nur noch die ehemals tschechische Automarke Skoda als kosteng√ľnstigeres Modell in der gesamten VW-Flotte √ľbrig.