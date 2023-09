Wirtschaftsminister Giorgetti: „Beim Gedanken an Superbonus Bauchschmerzen“

Im Hinblick auf das Haushaltsgesetz sagt er: „Wir werden ein Gesetz machen, das umsichtig ist und die Regeln der öffentlichen Finanzen berücksichtigt.“Die Regierung beabsichtige, die Prognosen zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 beizubehalten, „aber die unvermeidlichen externen Variablen verändern das Bild radikal, und das muss auch auf europäischer Ebene berücksichtigt werden“. STOL hat berichtet. Zum Krieg in der Ukraine meinte Giorgetti: „Er hat bereits einen gewissen Verlierer: Es ist der Zustand der europäischen Wirtschaft, so dass die übertriebene staatliche Intervention wieder in Mode gekommen ist“.