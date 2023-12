Zentrale Gesellschaften der Signa-Gruppen beantragen Insolvenz

Wie die Signa um kurz nach halb 11 heute in einer Aussendung mitteilte, haben die Vorstände die Annahme eines Sanierungsplans beantragt. „Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens“.In der Signa Prime hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien wie dem Wiener Goldenen Quartier, dem Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße oder dem Berliner KaDeWe gebündelt.Ende November wurde bereits über die Muttergesellschaft Signa Holding ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Lesen Sie hier mehr.