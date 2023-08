3 Tote nach Absturz von US-Militärflugzeug vor Australien

Demnach war die Maschine des Typs Boeing MV-22B Osprey während der Predators Run genannten Militärübung am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf der Insel Melville im Northern Territory abgestürzt. Bei allen Insassen handle es sich um US-Streitkräfte, sagte die Ministerpräsidentin des Territoriums, Natasha Fyles, in einer Pressekonferenz.Nach dem Absturz seien sowohl Flugzeuge als auch Helikopter im Rettungseinsatz, um die Verletzten zu versorgen und nach Darwin zu bringen. Im dortigen Krankenhaus sei der „Code Brown“ aktiviert worden - die höchste Alarmeinsatzstufe in australischen Krankenhäusern. In Darwin sind nach AAP-Angaben rund 150 US-Marines stationiert. Sie nehmen regelmäßig an gemeinsamen Militärübungen mit australischen und philippinischen Soldaten teil.„Australien und die USA arbeiten in dieser Angelegenheit zusammen“, sagte Fyles. Nach aktuellem Wissenstand seien keine Anrainer der sehr abgelegenen Region bei dem Absturz zu Schaden gekommen. Der Einsatz sei vor dem Hintergrund „katastrophaler Buschbrände“ abgelaufen.