Er galt seit dem gestrigem Sonntag vermisst. Erst am heutigen Montagmorgen wurde Albert Stockner (73) aus Feldthurns mit lebensgefährlichen Verletzungen auf einer Wiese bei Pinzagen gefunden. Laut Ermittlern könnte er von einem Tier angegriffen worden sein, da er Bisswunden am Hals, am Oberkörper und an den Armen aufwies. Am Montagnachmittag ist Stockner im Krankenhaus von Bozen gestorben.