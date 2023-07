Alkoholisiert und ohne Führerschein: Zwei 15-Jährige bei Mailand überfahren

Das völlig zerstörte Fahrrad der beiden 15-Jährigen lag nach dem Aufprall am Straßenrand. - Foto: © ANSA / US CARABINIERI

Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. - Foto: © ANSA / US CARABINIERI

Zu dem tragischen Unglück kam es gegen 22.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge sollen die beiden Teenager mit einem Fahrrad die Straße auf einem Zebrastreifen überquert haben, als der Lieferwagen sie rammte und zu Boden stoß. Auch 2 weitere Freunde sollen zu dem Zeitpunkt auf einem anderen Fahrrad die Straße überquert haben, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Sie seien aber unverletzt geblieben.Der 32-jährige Fahrer des Lieferwagens stieg nach dem Aufprall aus seinem Wagen und leistete Erste Hilfe. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und brachten die beiden 15-Jährigen mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus. Der 15-jährige Bub starb wenig später, während das 15-jährige Mädchen in einem Mailänder Krankenhaus im Koma liegt.Der Fahrer des Lieferwagens, der aus Rumänien kommt, hatte keinen Führerschein und war alkoholisiert. Er wurde schon zuvor mehrmals angezeigt, weil er immer wieder alkoholisiert und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war. Die Carabinieri nahmen ihn fest und brachten ihn in das Gefängnis. Währenddessen wurde eine Autopsie des 15-jährigen Toten angeordnet.