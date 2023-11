Altersarmut: Sind auch Sie betroffen? Dann melden Sie sich

Altersarmut betrifft hauptsächlich Frauen

Am Sonntag hat die Caritas in den Kirchen des Landes Spenden für die Kampagne „Not ist näher als du denkst“ gesammelt. Im Mittelpunkt stand heuer das Thema Altersarmut.„Gerade, wenn man sich nichts leisten kann, was andere als selbstverständlich erachten, erschwert das die Teilhabe am ‚normalen‘ Leben. Ältere Menschen schämen sich dafür, im Alter arm zu sein; sie fragen deshalb auch selten um Hilfe. Damit andere das nicht mitbekommen, ziehen sie sich immer mehr zurück, leiden an Einsamkeit und oft auch an Depression. Viele haben ihre Partner verloren, leben völlig allein. Dass in Südtirol, wie die Statistik belegt, viele Suizide von älteren Menschen begangen werden, ist tragisch und sollte uns nachdenklich stimmen“, so Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer.Mairhofer weiß auch, dass vor allem Frauen davon betroffen sind. „Viele von ihnen entstammen einer Generation, in der das sogenannte traditionelle Familienmodell vorherrschend war: Der Mann hat gearbeitet, die Frau ist bei den Kindern, Eltern oder Schwiegereltern zu Hause geblieben oder hat sich halt so was dazuverdient. Ihnen fehlen wichtige Beitragsjahre, die für die Berechnung der Rente ausschlaggebend sind“, nennt Mairhofer einen der Hauptgründe für Altersarmut.